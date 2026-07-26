Guardian: экономисты из США и Китая выделили четыре типа мышления у людей

Ученые выделили четыре типа мышления - «беспокойные», «бытовые», «телесные» и «работяги-гуляки». К такому выводу пришли экономисты Клермонтского университета в Калифорнии и Уханьского университета в Китае, пишет The Guardian.
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