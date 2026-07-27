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Стефано Доменикали: «Я оптимист, поэтому этапы в Катаре и Абу-Даби будут оставаться в календаре до последней минуты»

Руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали прокомментировал потенциальные изменения в календаре чемпионате из-за эскалации на Ближнем Востоке.

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