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Царьград

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Нарколог Холдин: алкоголь усиливает тревогу и подавленность

Нарколог Холдин: алкоголь усиливает тревогу и подавленность

Главный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил, что после кратковременного расслабления от спиртного тревога и подавленное состояние возвращаются с большей силой из-за снижения уровня эндорфинов и сахара в крови.

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