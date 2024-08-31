Широков – капитан «Сибири» в сезоне-2024/2025. Коротков, Бек, Белоусов и Пьянов – ассистенты

«Долгожданная информация: в сезон-2024/2025 с нашивкой капитана пойдет Сергей Широков, а помогать ему будут Никита Коротков, Тэйлор Бек, Георгий Белоусов и Валентин Пьянов», – говорится в сообщении «Сибири».