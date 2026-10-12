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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Более 6,5 млрд рублей планируют направить на содержание дорог Алтайского края

Более 6,5 млрд рублей планируют направить на содержание дорог Алтайского края

Победители аукционов должны приступить к работам 1 декабря 2026 года Алтайавтодор ищет подрядчиков, которые в течение почти двух лет будут обслуживать региональные и межмуниципальные трассы края, а также расположенные на них искусственные сооружения.

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