Юрий Трутнев рассказал о попадании под артиллерийский обстрел на линии фронта

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поделился воспоминаниями о том, как его автомобильная колонна попала под артиллерийский обстрел во время поездки на передовые позиции в зоне проведения специальной военной операции.
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