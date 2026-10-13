Юрий Трутнев рассказал о попадании под артиллерийский обстрел на линии фронта

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поделился воспоминаниями о том, как его автомобильная колонна попала под артиллерийский обстрел во время поездки на передовые позиции в зоне проведения специальной военной операции.