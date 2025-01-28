«Это даже хуже купленной медали»: сын Рудковской и Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию, где был единственным участником

Интересная жизнь с Vera Star Последние несколько дней в сети многие упражняются в остроумии в адрес сына продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, к которому с легкой родительской руки прилипло прозвище Гном Гномыч.
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