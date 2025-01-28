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«Это даже хуже купленной медали»: сын Рудковской и Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию, где был единственным участником

«Это даже хуже купленной медали»: сын Рудковской и Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию, где был единственным участником

Интересная жизнь с Vera Star Последние несколько дней в сети многие упражняются в остроумии в адрес сына продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, к которому с легкой родительской руки прилипло прозвище Гном Гномыч.

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Комментарии
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Андрей Корпачев
Да пусть бы он хоть на каждом прыжке падал, раз не было у него соперников, то это вина соперников, а не его! Выиграл - молодец!
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13 час.
игорь petroff
победить или выиграть можно в состязании. где ты увидел борьбу за места, медали?
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11 час.

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