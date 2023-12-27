Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице...", - в СК не нашли крамолы в действиях российских звезд эстрады

Politiki.net Это пост об обреченности - увы, в нашей стране так бывает - распространение заведомо ложной информации с дискредитацией есть - а наказания, хотя чего уж там - даже состава преступления - нет.
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