Медвежий угол
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Медвежий угол

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Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице...", - в СК не нашли крамолы в действиях российских звезд эстрады

Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице...", - в СК не нашли крамолы в действиях российских звезд эстрады

Politiki.net Это пост об обреченности - увы, в нашей стране так бывает - распространение заведомо ложной информации с дискредитацией есть - а наказания, хотя чего уж там - даже состава преступления - нет.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Ее национальность меня ни на какие предположения не наталкивает. Кстати, на днях Галкин орал, что&quot;искали у нее еврейские корни, но так и не нашли... НЕТ ИХ!&quot;..
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3 час.
людмила пригарина
Только среди себе подобного...
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3 час.
людмила пригарина
Как же она в Израиле устроилась? А то что некто искал у нее корни, то плохо искал. Она когда-то это не скрывала.
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3 час.

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