«Реальность могла бы быть с пустыми креслами», — Галкин* пристыдил внука Пугачевой Преснякова за отношение к бабушке

Никита Пресняков никогда не скрывал своего отношения к славе Пугачевой и Орбакайте. Он выражал свои чувства открыто и говорил о том, что ему не нравится слава родственниц, ведь они мешают ему развиваться отдельно и становиться индивидуальностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии