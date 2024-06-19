«Реальность могла бы быть с пустыми креслами», — Галкин* пристыдил внука Пугачевой Преснякова за отношение к бабушке

Никита Пресняков никогда не скрывал своего отношения к славе Пугачевой и Орбакайте. Он выражал свои чувства открыто и говорил о том, что ему не нравится слава родственниц, ведь они мешают ему развиваться отдельно и становиться индивидуальностью.