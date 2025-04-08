Генпрокуратура выявила незаконные требования банков по долгам ипотечников

Речь о ситуациях, когда у не справившихся с ипотечными выплатами заемщиков банки изымают недвижимость, находящуюся в залоге, но тем не менее продолжают требовать погашения ипотечных долгов С мая 2024 года по апрель 2025 года более чем в 13 регионах России выявлены случаи, когда выдавшие ипотеку банки нарушают права заемщиков, не справившихся с выплатой ипотеки.