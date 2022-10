Свежие подробности о Lies of P и ремейках Silent Hill 2 и Resident Evil 4, создатель Disco Elysium подаёт в суд на ZA/UM, Хелена Тэйлор частично подтверждает инсайды о её конфликте с авторами Bayonetta 3, ведущие презентации Behind The Sims обвиняются в расизме, в Сеть просочились спойлеры .