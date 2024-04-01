«Психически неполноценный»: Байден сменил тактику нападок на Трампа

Вчера 549 прочитали Поскольку ноябрьские выборы могут стать одними из самых значимых в истории США, было бы понятно, если бы Трамп и Байден прибегли к возвышенной риторике и попытались соответствовать возвышенным идеалам Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона и остальных отцов-основателей страны.