Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 828 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Жадность всегда всех мастей фраеров сгубила... Не понимают здесь  этого ,как говорят, одни дебилы...100 триллионов за...
  • Ed
    Наконец то по делу - "по-прежнему нет никакой информации о задержании должностных лиц, чьими усилиями эти граждане бы..."Агрессивный, наг...
  • Надежда Белугина
    "вместо больших и широких жестов"...Жесты у нас, конечно, видны и слышны. И ожидания заметны. Добавки маловаты. 😀Путин предложит п...

«Психически неполноценный»: Байден сменил тактику нападок на Трампа

«Психически неполноценный»: Байден сменил тактику нападок на Трампа

Вчера 549 прочитали Поскольку ноябрьские выборы могут стать одними из самых значимых в истории США, было бы понятно, если бы Трамп и Байден прибегли к возвышенной риторике и попытались соответствовать возвышенным идеалам Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона и остальных отцов-основателей страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
А какого самим американцам, если весь мир видит, что Байден страдает дебилизмом? 🤠😜👈👍
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх