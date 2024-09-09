Столкновения ледяных спутников с кометами могут создавать условия для возникновения жизни

Учёные из Университета Джонса Хопкинса завершили исследование, которое показало, что столкновения с ледяными телами во внешней Солнечной системе, такими как Европа, Энцелад и Титан, могут оказать значительное влияние на химию поверхности и под поверхностью, что потенциально может привести к возникновению жизни.
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