Столкновения ледяных спутников с кометами могут создавать условия для возникновения жизни

Учёные из Университета Джонса Хопкинса завершили исследование, которое показало, что столкновения с ледяными телами во внешней Солнечной системе, такими как Европа, Энцелад и Титан, могут оказать значительное влияние на химию поверхности и под поверхностью, что потенциально может привести к возникновению жизни.