Военное обозрение

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Средневековые шлемы в иллюминированных рукописях 476–1450

Средневековые шлемы в иллюминированных рукописях 476–1450

Именно в таких шлемах после кинофильма «Александр Невский» у нас представляют чуть ли не всех рыцарей, но верно такое представление только лишь отчасти.

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