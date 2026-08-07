⚡️Трамп: Ну, многие говорят, что я один из величайших президентов в истории. Журналист: Они так не говорят.
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⚡️Трамп: Ну, многие говорят, что я один из величайших президентов в истории. Журналист: Они так не говорят.
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