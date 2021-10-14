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Насколько может быть коррумпирована российская прокуратура

Насколько может быть коррумпирована российская прокуратура

Чтобы ответить на вопрос о том, насколько может быть коррумпирована прокуратура в России, я обращусь к не так давно произошедшим фактам, а именно громкому делу о коррупции подмосковных прокуроров: "Как относиться к руководителям, которые на зарплату в 80 000 рублей частенько вызывают к себе в кабинет замерщика, который шьет под них дорогие костюмы, — рассказывает один из сотрудников Мособлпрокуратуры, — при этом замерщик сначала делает примерку в кабинете Мохова (экс прокурор Московский области), потом Игнатенко, а следом в кабинете Урумова.

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