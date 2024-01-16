Группировка «Запад» уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Петропавловкой

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский 16 января заявил, что расчет гаубицы «Мста-С» уничтожил пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Петропавловки.
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