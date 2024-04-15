Сегодня в Актау отключат отопление

В областном центре официально завершается отопительный сезон, передает inAktau.kz. Как сообщают в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», с 15 апреля по распоряжению акима Актау теплоснабжение будет полностью отключено на областной центр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии