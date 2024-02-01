Дипломат Заболоцкая: РФ после решения суда ООН по Украине ждет извинений

Заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Мария Заболоцкая сообщила, что после вынесения решения Международного суда ООН по иску со стороны Украины Россия ждёт извинений от тех, кто неоднократно обвинял РФ в притеснении украинцев и крымских татар.