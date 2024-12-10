Котёнок спас жизнь беглеца от мобилизации, едва не замёрзшего на границе с Румынией

28-летнему журналисту из Харьковской области Владиславу Дуде вместе с рыжим котёнком Персиком удалось нелегально пересечь украинскую границу, но он едва не замёрз, провалившись в горное ущелье на румынской стороне.
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