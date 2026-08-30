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Ферлингер: результаты референдума в Исландии по ЕС стали успехом для Путина

Ферлингер: результаты референдума в Исландии по ЕС стали успехом для Путина

Результаты предварительного референдума в Исландии о вступлении в Евросоюз обернулись победой для России, заявил председатель австрийской неправительственной некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Ферлингер, 30 августа сообщает РИА Новости.

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