Ошибки, которые допускают туристы в отелях «все включено»

Одна из них состоит в неправильном отношении к шведскому столу Специалист по этикету Надежда Коломацкая рассказала «Москве 24» о распространенных ошибках в поведении туристов в отелях с системой «все включено».
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