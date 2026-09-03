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Регионы России

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Samsung расширила бета-тестирование One UI 9 на пользователей из Великобритании

Samsung расширила бета-тестирование One UI 9 на пользователей из Великобритании

Желающие принять участие в тестировании могут присоединиться через приложение Samsung Members, скачав последнюю версию интерфейса.

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