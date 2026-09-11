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«Изучали, как товар»: отец рассказал, как «Белые ангелы» из Нацполиции торговали его дочерью

«Изучали, как товар»: отец рассказал, как «Белые ангелы» из Нацполиции торговали его дочерью

«Изучали, как товар»: отец рассказал, как «Белые ангелы» из Нацполиции торговали его дочерью Юлия ЧелкановаЖитель Артёмовска заявил, что сотрудники «Белого ангела» под видом эвакуации показывали его 9-летнюю дочь иностранцу по видеосвязи.

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