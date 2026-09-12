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Вот история

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Как изменился налог на проценты по вкладам с 2025 года и что делать вкладчику

Как изменился налог на проценты по вкладам с 2025 года и что делать вкладчику

Когда речь заходит о деньгах на банковском депозите, большинство людей привыкло думать, что налог касается только тех, у кого действительно огромные суммы.

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