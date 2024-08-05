🚰 В Феодосии сегодня без воды остались больше 50 улиц Водоснабжение в городе ограничили из-за аварийно-восстановительных работ, включить воду планируют к 23:00.
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🚰 В Феодосии сегодня без воды остались больше 50 улиц Водоснабжение в городе ограничили из-за аварийно-восстановительных работ, включить воду планируют к 23:00.