Стало известно о погибших в результате ударов по домам в Газе со стороны Израиля

По меньшей мере 15 человек погибли на рассвете в воскресенье, 19 ноября, после того, как самолеты Армии обороны Израиля разбомбили два жилых дома в лагерях беженцев в Нусейрате и Хан-Юнисе в секторе Газа.
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