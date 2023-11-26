50% российских компаний запланировала повысить зарплаты сотрудникам

Опрос Superjob: каждая вторая компания в России запланировала повысить зарплаты Почти половина опрошенных работников ожидают прибавки в 2024 году, это самый высокий показатель за последние три года, следует из результатов опросаФото: Николай Гынгазов / Global Look Press Большинство российских компаний в течение 2023 года повышали зарплаты сотрудникам, а каждая вторая планирует это сделать в ближайшее время, свидетельствуют результаты исследования (есть у РБК) сервиса по поиску работы Superjob.