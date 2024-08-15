Райффайзенбанк перестает совершать исходящие переводы в валюте для физлиц

Райффайзенбанк со 2 сентября 2024 года перестает проводить исходящие переводы в иностранной валюте для всех категорий клиентов – физических лиц, а также юрлиц, кроме ограниченного числа корпоративных клиентов в сфере крупного и международного бизнеса, заявили Frank Media в поддержке банка и подтвердили в пресс-службе.
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