Райффайзенбанк перестает совершать исходящие переводы в валюте для физлиц

Райффайзенбанк со 2 сентября 2024 года перестает проводить исходящие переводы в иностранной валюте для всех категорий клиентов – физических лиц, а также юрлиц, кроме ограниченного числа корпоративных клиентов в сфере крупного и международного бизнеса, заявили Frank Media в поддержке банка и подтвердили в пресс-службе.