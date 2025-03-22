О Сувалкском коридоре под названием Прибалтийская Народная Республика

Екатерина Великая: "Государство сие России недружественно, на карте его быть не должно!" Даже люди, которые совершенно не интересуются политикой, знают, что сейчас (состоянием на вторую половину октября 2024 года), Вооружённые силы Российской Федерации буквально каждый день освобождают новые и новые города и сёла бывшей Украины.