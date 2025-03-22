Заноза
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Заноза

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О Сувалкском коридоре под названием Прибалтийская Народная Республика

О Сувалкском коридоре под названием Прибалтийская Народная Республика

Екатерина Великая: "Государство сие России недружественно, на карте его быть не должно!" Даже люди, которые совершенно не интересуются политикой, знают, что сейчас (состоянием на вторую половину октября 2024 года), Вооружённые силы Российской Федерации буквально каждый день освобождают новые и новые города и сёла бывшей Украины.

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Комментарии
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Eduard
Меня бесит слово&quot;Независимая&quot;,все независимые страны очень зависимые!
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16 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Допрыгаются ПРОЕБАЛты....ой и допрыгаются.
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15 час.
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