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Царьград

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Экономист Балынин заявил об индексации пенсии с учетом инфляции

Экономист Балынин заявил об индексации пенсии с учетом инфляции

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил о том, что пенсионеров в России ждет индексация пенсии с учетом инфляции в 9,52%.

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