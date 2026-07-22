В Омске бывшая солистка SEREBRO споет для на День города

В Омске на День города главным музыкальным сюрпризом станет выступление Ольги Серябкиной. Администрация раскрыла имя хедлайнера, который порадует омичей бесплатным концертом в честь праздника города и области 1 августа.
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