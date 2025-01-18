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Доигрался: имущество Моргенштерна* арестовали

Доигрался: имущество Моргенштерна* арестовали

Рэперу Алишеру Моргенштерну* запретили проводить юридические операции с земельным участком и домом в городском округе Истра Московской области, а также с нежилым зданием и тремя помещениями, находящимися в собственности исполнителя.

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StarPer
Не арестовывать надо, а конфисковывать.
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