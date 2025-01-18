Доигрался: имущество Моргенштерна* арестовали

Рэперу Алишеру Моргенштерну* запретили проводить юридические операции с земельным участком и домом в городском округе Истра Московской области, а также с нежилым зданием и тремя помещениями, находящимися в собственности исполнителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии