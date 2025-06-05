Преподаватели российских вузов сотрудничали с Великобританией в ущерб стране

Преподаватели вузов из четырех регионов России сотрудничали с представителями британского фонда Oxford Russia Fund (Оксфордский российский фонд, его деятельность признана нежелательной в РФ) и распространяли литературу в поддержку ценностей ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).