ВС России остановили летевшие к Белгородской области дроны ВСУ с помощью «штор»

Вооруженные силы (ВС) России лишают операторов ВСУ управления дронами, подменяя видеосигнал. Об этом сообщил ТАСС старший разведчик 29-го артиллерийского полка 11-го корпуса группировки войск Север с позывным Питон.
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