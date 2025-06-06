Парковка на улицах Москвы 12−14 июня будет бесплатной

В Москве с 12 по 14 июня парковка на улицах будет бесплатной. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, оставить машину без оплаты можно будет на всех городских парковках, включая зоны с высокими тарифами, а также участки с динамическими ставками, передаёт «Москва 24».