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Парковка на улицах Москвы 12−14 июня будет бесплатной

В Москве с 12 по 14 июня парковка на улицах будет бесплатной. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, оставить машину без оплаты можно будет на всех городских парковках, включая зоны с высокими тарифами, а также участки с динамическими ставками, передаёт «Москва 24».

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