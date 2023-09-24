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Чжилей вызвал Фьюри после победы над Джойсом: «Кто хочет увидеть, как я затыкаю Тайсона?»

«Кто хочет увидеть, как я затыкаю Тайсона Фьюри?» – сказал временный чемпион WBO в тяжелом весе Чжан Чжилей после победы над Джо Джойсом.

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