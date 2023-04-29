Актриса Алика Смехова показала себя без одежды и макияжа в 55 лет

Актриса Алика Смехова на несколько минут превратилась в Анастасию Волочкову. Нет, она не растянулась в шпагате в общественном месте, хотя и продемонстрировала свою красоту достаточно откровенно на глазах полумиллиона подписчиков в социальных сетях.