Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран и Северная Корея уже фактически принимают участие в вооруженном конфликте на стороне России, а потому Киев должен быть готов к любому развитию событий, несмотря на невозможность открытия нового фронта.