Третий срок Трампа назвали нереализуемым сценарием

Заявление Дональда Трампа о желании остаться президентом США на третий срок не означает реального плана продолжить полномочия после января 2029 года.
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