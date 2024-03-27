Дюмин поздравил с праздником тульских военнослужащих и сотрудников Росгвардии

Сегодня, 27 марта, в России отмечают День войск национальной гвардии. Так, губернатор Тульской области Алексей Дюмин подготовил поздравление, опубликованное на официальном сайте регионального правительства.
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