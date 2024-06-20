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Что нужно есть, чтобы не выпадали волосы: 5 продуктов

Что нужно есть, чтобы не выпадали волосы: 5 продуктов

Причиной выпадения волос может быть нехватка в организме витаминов и полезных микроэлементов. Именно поэтому человеку, столкнувшемуся с вышеописанной проблемой, стоит задуматься о включении в рацион определённых продуктов.

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