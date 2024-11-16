Исследование показало, что риск сердечно-сосудистых заболеваний может быть связан с формой сердца

Фото: s4be.cochrane.org Новости дня за сегодня сообщают о том, что исследование сформировало новую парадигму в понимании факторов, влияющих на здоровье сердца, поскольку ученые из Великобритании обнаружили, что не только размер и объем сердца, но и его форма может предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний.