РЕН ТВ расскажет, зачем дамы Средневековья выбривали себе брови

Подробности об этом и многом другом – в программе "Неизвестная история".Пышнотелые "рубенсовские" дамы перестали волновать мужские сердца на рубеже XVIII и XIX веков, когда стандарты красоты вновь кардинально поменялись.
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