Первая программа посвящена сопровождению слепых и слабовидящих владельцев собак-проводников. Она создаётся совместно с Российской школой подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых и включает обучение этике общения, правилам безопасности, а также практическим навыкам сопровождения незрячего человека в паре с четвероногим помощником.
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