Первая программа посвящена сопровождению слепых и слабовидящих владельцев собак-проводников. Она создаётся совместно с Российской школой подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых и включает обучение этике общения, правилам безопасности, а также практическим навыкам сопровождения незрячего человека в паре с четвероногим помощником.