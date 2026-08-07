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FiNE NEWS

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Трамп назвал неожиданное последствие возможной победы демократов на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что он может стать последним президентом-республиканцем в истории страны, если Демократическая партия одержит победу на промежуточных выборах в Конгресс, запланированных на 3 ноября.

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