Трамп назвал неожиданное последствие возможной победы демократов на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что он может стать последним президентом-республиканцем в истории страны, если Демократическая партия одержит победу на промежуточных выборах в Конгресс, запланированных на 3 ноября.
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