Саратовская Дума приняла решение о продлении срока подачи заявок на сезонную охоту

На заседании комитета Саратовской областной Думы по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, проведенном 3 апреля под председательством депутата Ивана Бабошкина, был рассмотрен законопроект, внесенный губернатором.
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