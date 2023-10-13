Боярская трогательно призналась в чувствах к Козловскому

Пока российские активисты пытаются отменить Данилу Козловского из-за поездки в Штаты и молчания по поводу специальной операции, театральные постановки со звездой "Викинга" продолжают снимать с репертуара.
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