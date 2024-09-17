При атаке на Курскую область часть боевиков ВСУ попала в окружение, передает РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, действующей в составе российской группировки войск «Север».
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