Фламинго возвращаются - атмосферное видео на фоне энергокомбината сняли в Актау

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев опубликовал свежие кадры с фламинго, передает inAktau.kz. На опубликованных кадрах изображены птицы на фоне энергокомбината “МАЭК”, трубы которого буквально “коптят небо”.
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